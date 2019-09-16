В городе на Неве успешно стартовал фехтовальный сезон - Советский спорт
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16 сентября 2019 14:27Санкт-Петербург и область

В городе на Неве успешно стартовал фехтовальный сезон

Традиционный Всероссийский турнир «Аничков дворец» собрал 1080 кадетов из 36 регионов России.

В Северной столице, на площадке Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, завершились первые крупные соревнования нового фехтовального сезона-2019/20.

Вне основного зачета в этом популярном турнире приняли участие фехтовальщики из Белоруссии, Эстонии, Латвии, Казахстана и Финляндии.

Петербургские спортсмены на домашнем старте собрали внушительный комплект наград: 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Практически по всем видам оружия наши земляки пробились на пьедестал почета.

Свой высокий уровень подтвердили петербургские рапиристы – к «золоту» IX летней Спартакиады учащихся России Дмитрий Осипов добавил титул победителя соревнований «Аничков дворец». Еще две «бронзы» в копилку сборной Санкт-Петербурга принесли Кирилл Иванов и Егор Киселев. У девушек-рапиристок серебряной медалисткой стала Алина Бородаенко, бронзовой награды удостоена Дарья Малышева.

Петербургские саблисты завоевали три награды. У юношей золотую медаль выиграл Дмитрий Насонов, бронзовым призером стал Дмитрий Макаров. В состязаниях саблисток Алина Королева завоевала серебряную награду.

Среди петербургских шпажистов отличился Артем Саркисян: он удостоен медали бронзового достоинства.

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