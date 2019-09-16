В Актаныше завершились XI летние сельские спортивные игры «Авыл яшьләре»

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В играх приняли участие спортсмены из 43 районов республики. Соревнования проходили по видам спорта: волейбол (женский и мужской), настольный теннис, соревнования дояров (легкая атлетика, силовая гимнастика, сборка и разборка доильного аппарата АДУ-1), соревнования механизаторов (легкая атлетика, силовая гимнастика, вождение трактора), мас-рестлинг, корэш, легкая атлетика, шашки, шахматы, бадминтон, перетягивание каната. Игры прошли в спортивных объектах района.

13 сентября прошло открытие XI летних сельских спортивных игр «Авыл яшьләре». Впервые в истории игр был зажжен факел с огнем сельских игр. Каждая команда районов принимала участие в параде. Высоко оценив показанные на церемонии открытия национально-исторические композиции, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов дал высокую оценку сохранения традиций татарской культуры в Актанышском районе. Наличие в Актаныше спортивных сооружений и сильных тренеров для занятий всеми видами спорта высоко оценили команды республики.

В республике среди сельских районов победителем признана сборная команда Сабинского района, второе место заслуженно завоевала Мамадышский район. Команда Актанышского района во второй раз за всю историю игр вошла в тройку призеров.

Среди районов городского типа лидирует молодежь Буинского района, на втором и третьем местах Заинский и Азнакаевский районы.

На закрытии участники и команды были награждены кубками, медалями и грамотами от организатора игр физкультурно-спортивного общества «Уныш» Республики Татарстан. Также команды - призеры получили сертификаты.