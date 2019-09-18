«Синтез» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет с итальянской «Брешией»

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У соперников татарстанской команды хороший подбор игроков. Так, в победном составе сборной Италии на чемпионате мира было трое ватерполистов из «Брешии»: вратарь Марко Дель Лунго, а также полевые игроки Зено Бертоли и Николо Фигари.

На втором отборочном этапе «Брешиа» легко выиграла свою группу, обыграв «Ди Жи» из Румынии, «Барселону» и грузинский «Локомотиви». Из-за проведения матчей Лиги чемпионов старт «Синтеза» в чемпионате России переносится на более поздний срок.