В Казани пройдет чемпионат Татарстана по плаванию - Советский спорт
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18 сентября 2019 11:50Татарстан

В Казани пройдет чемпионат Татарстана по плаванию

С 19 по 21 сентября в Казани пройдет чемпионат Республики Татарстан по плаванию.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Казани, Альметьевска, Лениногорска, Сабинского района, Елабуги и Сарманово.

Чемпионат пройдет в плавательном бассейне «Акчарлак» (ул.Кул Гали, 13а). Церемония открытия соревнований состоится 19 сентября в 9:45. Начало заплывов в 10:00.

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