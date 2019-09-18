В Казани пройдет чемпионат Татарстана по плаванию

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Кукмора, Лаишево, Мензелинска, Казани, Альметьевска, Лениногорска, Сабинского района, Елабуги и Сарманово.

Чемпионат пройдет в плавательном бассейне «Акчарлак» (ул.Кул Гали, 13а). Церемония открытия соревнований состоится 19 сентября в 9:45. Начало заплывов в 10:00.