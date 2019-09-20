«У команды появилось желание биться». Как изменился «Ротор» с новым тренером

Загрузка...

В стане болельщиков волгоградского ФК «Ротор» смятение – в разгар сезона в ФНЛ в отставку отправлен старший тренер команды Павел Могилевский. Подготовкой футболистов к 13-му туру и матчу с воронежским «Факелом» занимался один главный тренер Игорь Меньщиков. Многие считают его малоопытным для самоличного управления именитым клубом. Однако результат игры с «Факелом» (победа 2:0) развернул вектор настроений футбольных фанатов в обратную сторону. Пытаемся разобраться – сможет ли и дальше Меньщиков успешно руководить волгоградским «Ротором»?

ВНЕЗАПНАЯ ПЕРЕМЕНА

Становление и расцвет спортивной карьеры 49-летнего экс-полузащитника неразрывно связаны с городом-героем на Волге. Меньщиков – воспитанник волгоградского спортинтерната, откуда потом поступил в местный институт физкультуры. И карьеру игрока Игорь начинал именно в «Роторе», вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата России-1993, стал финалистом Кубка России 1995 года. Любопытно, что первым тренерским опытом специалиста, имеющего сегодня лицензию УЕФА категории «PRO», позволяющую работать с командами уровня не только ФНЛ (первый дивизион), но и РПЛ (высший дивизион), также был родной клуб «Ротор». В него Меньщиков вернулся спустя девять лет, приняв в июне 2018 года молодежную команду «Ротор-2» в качестве ее главного наставника. Спустя полгода – юридически стал рулевым и основного состава, которым с 11 сентября руководит уже и фактически, и официально.

Смена тренерского штаба для «Ротора» давно перестала быть неожиданностью или проблемой. С той лишь разницей, что Сергей Павлов и Роберт Евдокимов уходили из клуба в конце сезона. Но как быть сейчас после расставания с Могилевским? Фанаты «Ротора» высказывали разные мнения в своих пабликах в социальных сетях. Страсти буквально кипели. Многие гадали – «усидит ли теперь Меньщиков до зимы?» и сравнивали его с Могилевским. Но большинство верили в команду и желали успеха главному тренеру.

А накануне матча с «Факелом», через три дня после увольнения Могилевского, в сети появилось письмо-фантом, в котором футболисты «Ротора», причем вся поголовно, просят руководство клуба вернуть в команду старшего тренера. История появления этого письма так и осталась загадкой, поскольку в это время не все игроки клуба вообще находись в Волгограде, соответственно они не могли подписать послание. К тому же официально его никто так и не направил учредителю клуба – в спорткомитет Волгоградской области.

ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИЕ

В самом спорткомитете прокомментировали ситуацию с тренерским штабом «Ротора» уже после его победного матча с воронежским «Факелом» в 13-м туре первенства Футбольной национальной лиги, к которому команду готовил один Меньщиков.

– Сегодня в среде болельщиков, среди местных любителей футбола ходит немало разговоров по поводу периодических изменений в тренерской структуре клуба и о том, что нынешнее решение также не имеет долгосрочной перспективы, – рассказал корреспонденту «Советского спорта» председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов (на фото). – Как руководитель органа исполнительной власти, являющегося учредителем нашего спортивного клуба, хочу сначала напомнить всем футбольным поклонникам, что в структуре «Ротора» Игорь Меньщиков вообще-то работает уже больше года. Он с июня 2018-го с успехом возглавлял вторую команду, потом 17 января нынешнего года де-юре получил должность главного тренера основного состава, а сейчас приступил к этим обязанностям уже с полным правом и теперь официально может руководить первой командой на своем посту.

Глинянов еще раз напоминает, что «Ротор» для Меньщикова – родная команда, где прошли его лучшие спортивные годы. Меньщиков имеет необходимую лицензию и уже довольно приличный тренерский опыт, в том числе в свое время и в волгоградском клубе. Соответственно облспорткомитет оказывает этому специалисту полное доверие.

«ТРЕНЕР-ДИКТАТОР ВМЕСТО ТРЕНЕРА-БРАТУХИ»

Волгоградский футбольный эксперт Евгений Калинин считает, что решение уволить Могилевского у руководства «Ротора» возникло не спонтанно. Точка невозврата была пройдена намного раньше.

– Ни одной поставленной задачи Могилевский не решил, – говорит эксперт. – Все свои главные матчи – на Пафосе и во Владикавказе – он проиграл. Лишил клуб миллионов рублей от несыгранного матча с ЦСКА. Ну какие еще нужны основания? Он даже не потрудился толком объяснить, почему самая дорогая команда ФНЛ терпит фиаско в сельском поселении Песчанокопское или против середняка зоны «Юг». Третье место в турнирной таблице ФНЛ, которое «Ротор» сейчас занимает? Лев Иванов в 2016-м, помнится, ушел, когда команда шла на первом!

Калинин уверен, что понятия «команды Могилевского» сегодня не существует, он просто работал там тренером. Эксперт считает, что зрелым 30-летним мастерам нужен не тренер-братуха, а тренер-диктатор, способный выжимать результат.

– Матч с «Факелом» все показал, – продолжает Калинин. – Получается, что еще вчера игроки якобы выразили главному тренеру свое недоверие, подписав письмо в поддержку Могилевского, а сегодня умирают за Меньщикова на футбольном поле? Так не бывает. Игроки пришли в «Ротор» футболом зарабатывать, играть и побеждать. А то, что Могилевский не справился – не вина его, а беда. Нельзя с велосипеда третьего ассистента пересесть сразу за руль гоночного болида. Голову снесет либо от эйфории, либо от вылета в кювет. В недавнем интервью он сетует на некую «пятую колонну» внутри клуба. Но вот вопрос: давно ли он сам из нее вышел, пересидев четырех предшественников?

РЕАКЦИЯ ФАНАТОВ

После победы в домашнем матче над «Факелом», «Ротор» закрепился на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ, а у болельщиков появилась уверенность и в дальнейших успехах волгоградского клуба. Очень заметно, как после этого поменялся тон сообщений в фанатских пабликах. Болельщики не скупятся на поздравления и оценку прошедшего матча, что отчетливо видно в их сообщениях на популярных форумах:

Вячеслав Соколов: «Молодцы, что желание биться есть!»

Евгений Дегтярев: «Хоть комбинировать стали, центр подключать! А то одни фланги и бестолковые забросы надоели».

Василий Кудинов: «Уже все… Павлова не вернули, а уж Могилевского и подавно. Жалеть не стоит, Паша себя исчерпал!»

Роман Гаврилюк: «Я рад за Меньщикова. Почти один команду готовил, и вот такой результат! Факел по сути к воротам нашим и не подходил».

Xip: «Удачи Меньщикову! Желаю ему играть в комбинационный и скоростной футбол с обилием голов».

С футбольными фанатами в оценке действий главного тренера «Ротора» согласен и глава волгоградского облспорткомитета.

– Игорь Меньщиков является приверженцем атакующего футбола, что всегда было визитной карточкой «Ротора» и востребовано нашими взыскательными болельщиками, – продолжает комментировать ситуацию Глинянов. – К тому же Меньщиков известен всем как порядочный, скромный и очень ответственный человек. И мы уверены, все эти профессиональные и личностные качества помогут команде показывать и зрелищную игру, и добиваться результата, и справляться с поставленными задачами. Так что все фантазии и домыслы относительно временного, недолгого пребывания Игоря в этой должности и якобы с поиском новой подходящей кандидатуры на главное тренерское место считаю всего лишь необоснованными и беспочвенными разговорами на эту тему.

Впереди у «Ротора» сразу два матча на выезде: 21 сентября волгоградцы в Калининграде играют с «Балтикой», а 25 сентября – в Саранске с «Мордовией». Именно эти матчи и должны стать полноценной проверкой на прочность не только обновленного тренерского штаба, но и всего «Ротора».