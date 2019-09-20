«У команды появилось желание биться». Как изменился «Ротор» с новым тренером - Советский спорт
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20 сентября 2019 18:30Волгоградская область

«У команды появилось желание биться». Как изменился «Ротор» с новым тренером

«Советский спорт» – о переменах в тренерском штабе волгоградского «Ротора».

В стане болельщиков волгоградского ФК «Ротор» смятение – в разгар сезона в ФНЛ в отставку отправлен старший тренер команды Павел Могилевский. Подготовкой футболистов к 13-му туру и матчу с воронежским «Факелом» занимался один главный тренер Игорь Меньщиков. Многие считают его малоопытным для самоличного управления именитым клубом. Однако результат игры с «Факелом» (победа 2:0) развернул вектор настроений футбольных фанатов в обратную сторону. Пытаемся разобраться – сможет ли и дальше Меньщиков успешно руководить волгоградским «Ротором»?

ВНЕЗАПНАЯ ПЕРЕМЕНА

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Становление и расцвет спортивной карьеры 49-летнего экс-полузащитника неразрывно связаны с городом-героем на Волге. Меньщиков воспитанник волгоградского спортинтерната, откуда потом поступил в местный институт физкультуры. И карьеру игрока Игорь начинал именно в «Роторе», вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата России-1993, стал финалистом Кубка России 1995 года. Любопытно, что первым тренерским опытом специалиста, имеющего сегодня лицензию УЕФА категории «PRO», позволяющую работать с командами уровня не только ФНЛ (первый дивизион), но и РПЛ (высший дивизион), также был родной клуб «Ротор». В него Меньщиков вернулся спустя девять лет, приняв в июне 2018 года молодежную команду «Ротор-2» в качестве ее главного наставника. Спустя полгода – юридически стал рулевым и основного состава, которым с 11 сентября руководит уже и фактически, и официально.

Смена тренерского штаба для «Ротора» давно перестала быть неожиданностью или проблемой. С той лишь разницей, что Сергей Павлов и Роберт Евдокимов уходили из клуба в конце сезона. Но как быть сейчас после расставания с Могилевским? Фанаты «Ротора» высказывали разные мнения в своих пабликах в социальных сетях. Страсти буквально кипели. Многие гадали – «усидит ли теперь Меньщиков до зимы?» и сравнивали его с Могилевским. Но большинство верили в команду и желали успеха главному тренеру.

А накануне матча с «Факелом», через три дня после увольнения Могилевского, в сети появилось письмо-фантом, в котором футболисты «Ротора», причем вся поголовно, просят руководство клуба вернуть в команду старшего тренера. История появления этого письма так и осталась загадкой, поскольку в это время не все игроки клуба вообще находись в Волгограде, соответственно они не могли подписать послание. К тому же официально его никто так и не направил учредителю клуба – в спорткомитет Волгоградской области.

ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИЕ

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В самом спорткомитете прокомментировали ситуацию с тренерским штабом «Ротора» уже после его победного матча с воронежским «Факелом» в 13-м туре первенства Футбольной национальной лиги, к которому команду готовил один Меньщиков.

Сегодня в среде болельщиков, среди местных любителей футбола ходит немало разговоров по поводу периодических изменений в тренерской структуре клуба и о том, что нынешнее решение также не имеет долгосрочной перспективы, рассказал корреспонденту «Советского спорта» председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов (на фото). Как руководитель органа исполнительной власти, являющегося учредителем нашего спортивного клуба, хочу сначала напомнить всем футбольным поклонникам, что в структуре «Ротора» Игорь Меньщиков вообще-то работает уже больше года. Он с июня 2018-го с успехом возглавлял вторую команду, потом 17 января нынешнего года де-юре получил должность главного тренера основного состава, а сейчас приступил к этим обязанностям уже с полным правом и теперь официально может руководить первой командой на своем посту.

Глинянов еще раз напоминает, что «Ротор» для Меньщикова родная команда, где прошли его лучшие спортивные годы. Меньщиков имеет необходимую лицензию и уже довольно приличный тренерский опыт, в том числе в свое время и в волгоградском клубе. Соответственно облспорткомитет оказывает этому специалисту полное доверие.

«ТРЕНЕР-ДИКТАТОР ВМЕСТО ТРЕНЕРА-БРАТУХИ»

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Волгоградский футбольный эксперт Евгений Калинин считает, что решение уволить Могилевского у руководства «Ротора» возникло не спонтанно. Точка невозврата была пройдена намного раньше.

Ни одной поставленной задачи Могилевский не решил, говорит эксперт. Все свои главные матчи на Пафосе и во Владикавказе он проиграл. Лишил клуб миллионов рублей от несыгранного матча с ЦСКА. Ну какие еще нужны основания? Он даже не потрудился толком объяснить, почему самая дорогая команда ФНЛ терпит фиаско в сельском поселении Песчанокопское или против середняка зоны «Юг». Третье место в турнирной таблице ФНЛ, которое «Ротор» сейчас занимает? Лев Иванов в 2016-м, помнится, ушел, когда команда шла на первом!

Калинин уверен, что понятия «команды Могилевского» сегодня не существует, он просто работал там тренером. Эксперт считает, что зрелым 30-летним мастерам нужен не тренер-братуха, а тренер-диктатор, способный выжимать результат.

Матч с «Факелом» все показал, продолжает Калинин. Получается, что еще вчера игроки якобы выразили главному тренеру свое недоверие, подписав письмо в поддержку Могилевского, а сегодня умирают за Меньщикова на футбольном поле? Так не бывает. Игроки пришли в «Ротор» футболом зарабатывать, играть и побеждать. А то, что Могилевский не справился – не вина его, а беда. Нельзя с велосипеда третьего ассистента пересесть сразу за руль гоночного болида. Голову снесет либо от эйфории, либо от вылета в кювет. В недавнем интервью он сетует на некую «пятую колонну» внутри клуба. Но вот вопрос: давно ли он сам из нее вышел, пересидев четырех предшественников?

РЕАКЦИЯ ФАНАТОВ

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После победы в домашнем матче над «Факелом», «Ротор» закрепился на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ, а у болельщиков появилась уверенность и в дальнейших успехах волгоградского клуба. Очень заметно, как после этого поменялся тон сообщений в фанатских пабликах. Болельщики не скупятся на поздравления и оценку прошедшего матча, что отчетливо видно в их сообщениях на популярных форумах:

Вячеслав Соколов: «Молодцы, что желание биться есть!»

Евгений Дегтярев: «Хоть комбинировать стали, центр подключать! А то одни фланги и бестолковые забросы надоели».

Василий Кудинов: «Уже все… Павлова не вернули, а уж Могилевского и подавно. Жалеть не стоит, Паша себя исчерпал!»

Роман Гаврилюк: «Я рад за Меньщикова. Почти один команду готовил, и вот такой результат! Факел по сути к воротам нашим и не подходил».

Xip: «Удачи Меньщикову! Желаю ему играть в комбинационный и скоростной футбол с обилием голов».

С футбольными фанатами в оценке действий главного тренера «Ротора» согласен и глава волгоградского облспорткомитета.

Игорь Меньщиков является приверженцем атакующего футбола, что всегда было визитной карточкой «Ротора» и востребовано нашими взыскательными болельщиками, продолжает комментировать ситуацию Глинянов. К тому же Меньщиков известен всем как порядочный, скромный и очень ответственный человек. И мы уверены, все эти профессиональные и личностные качества помогут команде показывать и зрелищную игру, и добиваться результата, и справляться с поставленными задачами. Так что все фантазии и домыслы относительно временного, недолгого пребывания Игоря в этой должности и якобы с поиском новой подходящей кандидатуры на главное тренерское место считаю всего лишь необоснованными и беспочвенными разговорами на эту тему.

Впереди у «Ротора» сразу два матча на выезде: 21 сентября волгоградцы в Калининграде играют с «Балтикой», а 25 сентября – в Саранске с «Мордовией». Именно эти матчи и должны стать полноценной проверкой на прочность не только обновленного тренерского штаба, но и всего «Ротора».

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