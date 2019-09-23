«Кросс нации-2019» собрал в Тымовском более 300 участников

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Традиционно для Тымовского района соревнования проходили в парке культуры и отдыха имени Героя СССР Николая Даниловича Грищенко.

В церемонии открытия соревнований главный судья, директор ДЮСШ пгт. Тымовское В.И. Чесноков отметил большую значимость данных соревнований с точки зрения массовости и пожелал всем любителям бега честной борьбы.

В этот день юноши и мужчины преодолели дистанцию 2000 метров, девушки и женщины - 1000, а бегуны младшего возраста - 500. Победители и призёры получили заслуженные награды.