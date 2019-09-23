Юлия Зыкова выиграла еще одну медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Красноярский стрелок Юлия Зыкова в составе сборной страны завоевала серебряную медаль в командном зачете в стрельбе из малокалиберного винтовки из трех положений (колено, лёжа, стоя). В старте приняли участие 17 команд.

Юлия Зыкова, Полина Хорошева и Мария Иванова набрали 3519 баллов и уступили лишь представительницам сборной Норвегии, на счету которых 3531 очков. На третьей ступеньке пьедестале почета остановилась сборная Германии (3512 баллов).

Всего спортсменка краевой «Академии биатлона» завоевала три медали данных соревнований: две золотых медали в стрельбе из положения лежа и серебро в стрельбе из трех положений.