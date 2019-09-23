Студенты ЮУрГУ выиграли баскетбольный турнир в рамках Фестиваля Moscow Games-2019 - Советский спорт
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23 сентября 2019 13:01Челябинская область

Студенты ЮУрГУ выиграли баскетбольный турнир в рамках Фестиваля Moscow Games-2019

С 18 по 22 сентября в Москве завершился V Фестиваль молодежного и студенческого спорта Moscow Games-2019.

В этих соревнованиях приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 14 стран, которые разыграли комплекты медалей в 14 видах спорта. В мужском баскетбольном турнире победителем стала команда студентов Южно-Уральского Государственного Университета.

Moscow Games – это ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта и одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе. Он объединяет спортсменов-любителей из СНГ, Европы и других стран мира. Фестиваль «Moscow Games» проводится с 2014 года и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).

В программе нынешнего Фестиваля были представлены 14 видов спорта. Студенты 48 вузов из 14 стран определили звание сильнейших за 5 соревновательных дней. В мужском турнире по баскетболу здорово выступила команда «Уральский сокол», сформированная из студентов Южно-Уральского Государственного Университета.

Поздравляю ребят, тренерский штаб и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова с большой победой, прокомментировал успех южноуральских баскетболистов министр спорта Челябинской области Леонид Одер. – Победить на таком международном фестивале очень непросто. Радует, что крупнейший на Южном Урале вуз уделяет большое внимание развитию студенческого спорта.

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