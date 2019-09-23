Омские гиревики успешно выступили на Кубке России

Загрузка...

В Томске завершился Кубок России по гиревому спорту, который собрал 163 участника из Санкт-Петербурга, Томской, Тюменской, Смоленской, Ярославской, Омской и Новосибирской областей.

За Омскую область выступали представители Центра спортивной подготовки и областной федерации (руководитель – Виктор Елисеев), неоднократные чемпионы мира и Европы, чемпионы России Ольга Ярёменко, Сергей Рысник, Александр Донских, а также Алексей Николаев, Александр Рачинский, Какен Ильясов и Валентин Стаханов.

Чемпионкой турнира стала Ольга Ярёменко (до 63 кг), набрав в рывке 187 очков. Ближайший преследователь – Ксения Дедюхина из Свердловской области – отстала от омички на 15 баллов.

Трижды на помост выходили Сергей Рысник (до 85 кг) и Александр Донских. Сергею удалось выиграть 2 медали. Он стал вторым в толчке по длинному циклу, где шла нешуточная борьба. Результат нашего спортсмена – 85 подъемов. Он отстал всего на 2 балла от чемпиона Артёма Клепикова из Кировской области (87) и на 1 балл опередил бронзового призера Владимира Фещенко из Москвы (84).

Также Сергей и Александр помогли сборной Омской области в эстафете классическим толчком, где наша команда стала второй, показав результат 202 подъема. Лидером оказалась Новосибирская область (222), а замкнула тройку призеров Томская (190). В длинном цикле омским спортсменам не хватило всего двух шагов до призов. Наша команда показала результат 122 подъема, Ростовская область, ставшая третьей – 123.

Бронзовую медаль в толчке по длинному циклу выиграл Алексей Николаев, набравший 50 очков. От победителя – Владимира Оленова из Якутии – он отстал на 15 баллов.

Также стоит отметить воспитанников омского спорта, выступающих нынче за другие регионы. Нурсултан Смагулов стал лучшим в двоеборье в весовой категории до 63 кг (145 очков), а Антон Анасенко был пятым в толчке по длинному циклу в весовой категории до 85 кг (81 очко). Результаты здесь стояли очень плотно, от чемпиона Антон отстал всего на 6 очков.