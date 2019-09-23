Ульяновские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по парапаэурлифтингу

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С 16 по 22 сентября в г. Алушта (Республика Крым) сильнейшие парапауэрлифтеры страны вели борьбу за медали чемпионата и Кубка России. За медали Кубка России боролись более 120 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 36 регионов страны.За титулы чемпионов России около 50 спортсменов с нарушением зрения из 19 субъектов РФ.

Наш регион представляли спортсмены Ульяновской спортивно-адаптивной школы.

Колесов Максим выступал в категории​ до 59 кг занял первое место с результатом 107 кг.

Ключко Светлана выступала на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди слепых в категории до 67.5 и заняла второе место с результатом 55 кг. А также стала лучшей среди ветеранов.

Волкова Светлана выступала на Кубке России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц пода и заняла первое место. На данных соревнованиях ей покорилась штанга весом 90 кг, что является личным рекордом Светланы.