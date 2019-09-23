15 тысяч жителей края стали участниками «Кросса нации»

В этом году участниками массовых соревнований стали 15 тысяч жителей из 59 муниципальных образований края.
Центральный старт Всероссийского дня бега прошел в Красноярске, на острове Татышев. Также в этот день наш регион присоединился к празднованию Международного дня студенческого спорта, в рамках которого на острове Татышев прошел спортивный фестиваль среди студентов.
В торжественной церемонии открытия спортивного праздника приняли участие заместитель руководителя Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Александр Каминский и член исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза, председатель Студенческого спортивного союза Красноярского края Александр Близневский.
В программе «Кросса нации» прошли: забег на 10 км «Познай себя» и массовый забег на 2 км. Первыми на старт вышли участники традиционного забега на 10 км. В соревнованиях приняли участие 282 любителя бега в 12 возрастных категориях. По итогам забега абсолютным победителем среди мужчин стал Андрей Путинцев с результатом 31 минута 17 секунд, а среди женщин абсолютную победу одержала Алина Черных (результат – 41.58). Все участники забега получили эксклюзивную медаль.
Стать участниками забега на 2 км могли все желающие, на старт вышли как школьники, так и представители старшего поколения, любители бега и профессиональные спортсмены, студенты и взрослые. По традиции победители получали медали и грамоты.
В фестивале студенческого спорта – соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису приняли участие почти 170 человек из 35 команд вузов. В баскетболе и мини-футболе победу праздновала команда Сибирского федерального университета-2, в волейболе лучшего результата добилась команда Сибирского государственного университета имени академика М.Ф. Решетнева, а в состязаниях по настольному теннису победителем стала команда Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев «Зенит» включил «Лудогорца». Чемпион забил пять «Рубину» за тайм Команда Сергея Семака одержала очередную победу в чемпионате страны, разгромив на своем поле «Рубин». Два гола – на счету несостоявшегося казанца Алексея Сутормина. 21.09.2019 22:00 Футбол Мощенко Захар Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев