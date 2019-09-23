15 тысяч жителей края стали участниками «Кросса нации»

В этом году участниками массовых соревнований стали 15 тысяч жителей из 59 муниципальных образований края.

Центральный старт Всероссийского дня бега прошел в Красноярске, на острове Татышев. Также в этот день наш регион присоединился к празднованию Международного дня студенческого спорта, в рамках которого на острове Татышев прошел спортивный фестиваль среди студентов.

В торжественной церемонии открытия спортивного праздника приняли участие заместитель руководителя Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Александр Каминский и член исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза, председатель Студенческого спортивного союза Красноярского края Александр Близневский.

В программе «Кросса нации» прошли: забег на 10 км «Познай себя» и массовый забег на 2 км. Первыми на старт вышли участники традиционного забега на 10 км. В соревнованиях приняли участие 282 любителя бега в 12 возрастных категориях. По итогам забега абсолютным победителем среди мужчин стал Андрей Путинцев с результатом 31 минута 17 секунд, а среди женщин абсолютную победу одержала Алина Черных (результат – 41.58). Все участники забега получили эксклюзивную медаль.

Стать участниками забега на 2 км могли все желающие, на старт вышли как школьники, так и представители старшего поколения, любители бега и профессиональные спортсмены, студенты и взрослые. По традиции победители получали медали и грамоты.

В фестивале студенческого спорта – соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису приняли участие почти 170 человек из 35 команд вузов. В баскетболе и мини-футболе победу праздновала команда Сибирского федерального университета-2, в волейболе лучшего результата добилась команда Сибирского государственного университета имени академика М.Ф. Решетнева, а в состязаниях по настольному теннису победителем стала команда Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.