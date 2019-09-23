В Нижнекамске прошло первенство РТ по баскетболу среди девушек до 16 лет

С 19 по 22 сентября в Нижнекамске прошло первенство Республики Татарстан по баскетболу среди девушек до 16 лет.

Результаты:

1. Уникс-Юниор (Казань)

2. Спортивная школа Алексеевского района

3. Нижнекамск

4. Спортивная школа Вахитовского района (Казань)

5. Набережные Челны