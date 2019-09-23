В Нижнекамске прошло первенство РТ по баскетболу среди девушек до 16 лет

С 19 по 22 сентября в Нижнекамске прошло первенство Республики Татарстан по баскетболу среди девушек до 16 лет.
Результаты:
1. Уникс-Юниор (Казань)
2. Спортивная школа Алексеевского района
3. Нижнекамск
4. Спортивная школа Вахитовского района (Казань)
5. Набережные Челны
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