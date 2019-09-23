Сахалинские каратисты завоевали девять медалей всероссийских соревнеований

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Наградами высшего достоинства копилку островной сборной пополнили воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств: Евгений Сон (16-17 лет, кумитэ до 61 кг), Ли Ен Бок (16-17 лет, кумитэ до 55 кг) и представитель холмской школы каратэ Кирилл Сек (12-13 лет, кумитэ до 40 кг).

Серебряные медали завоевали: Гвон Дэ Ён (16-17 лет, кумитэ до 55 кг) из г. Холмск, Георгий Коваленко – представитель СШОР ВВЕ (12-13 лет, в кумитэ до 55 кг). Бронзовой медали удостоились: Варвара Френзюк, Никита Сон, Жанна Костюшкина (СШОР ВВЕ), Иван Новиков (СШ г. Холмск).

Всего, сборная команда Сахалинской области завоевала 9 медалей и заняла 4 общекомандное место. Поздравляем победителей и призеров соревнований, их родителей и тренеров.

Впереди ребят ждет участие во всероссийских соревнованиях «Кубок маршала А. И. Покрышкина», которые состоятся 28-29 сентября в Новосибирске.