Определились победители и призеры всероссийских и краевых соревнований по кросс-дуатлону

Спортсмены из различных уголков Красноярского края и России боролись за награды этапа Кубка страны, Всероссийских соревнований «Кубок федерации триатлона России», открытых чемпионата и первенства Красноярского края, а также краевых соревнований среди ветеранов триатлона. Соревнования собрали 90 российских атлетов.

В первом же забеге маленькую сенсацию сотворил Иван Левашов (Шелехов – Красноярск), благодаря стремительному ходу по велоэтапу, обыгравший всех юношей и юниоров. Среди девушек и юниорок не было равных Светлане Чижиковой из Красноярска. В мужском зачете отличный ход продемонстрировал красноярец, мастер спорта России международного класса Павел Якимов. Компанию на пьедестале ему составили два мастера спорта России: красноярец Иван Титов и Алексей Евдокимов из Кировской области. В женской дуэли двух мастеров Татьяны Башун (Красноярск) и Василисы Нечаевой (Екатеринбург) победу одержала красноярка.

По итогам сезона обладателями Кубка России стали Алексей Евдокимов и Марина Белозерцева (оба – Кировская область).

Красноярцам достались высшие награды в зачете Кубка Федерации триатлона России по кросс-дуатлону. Отличились Сергей Келлер, Свет лана Чижикова и Платон Флегонтов.