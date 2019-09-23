Команда Татарстана заняла первое место в региональном зачете по комплексному единоборству - Советский спорт
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23 сентября 2019 15:10Татарстан

Команда Татарстана заняла первое место в региональном зачете по комплексному единоборству

В Первенстве приняли участие 128 участников из 11 команд и 10 регионов.

С 17 по 20 сентября в Анапе молодежная сборная РТ по комплексному единоборству приняла участие в Первенстве России по комплексному единоборству среди допризывной молодежи в рамках XII Открытых Всероссийских Юношеских Игр боевых искусств.

По итогам Первенства в личном зачете: 1-е места заняли:

Зарипов Раиль Рустемович, Хабибуллин Наиль Ильдарович, Тухватуллина Камилла Руслановна, Рахимова Замира Фаязовна, Тимербаев Камиль Ильдарович, Хайруллин Адель Алиевич, Максимов Данил Владимирович, ВВалеева Ралина Рашадовна, Тухватуллина Камилла Руслановна (демо техника), Рахимова Замира Фаязовна, Салахова Ильвина Радиковна.

2-е места заняли:

Масленников Роман Максимович, Юнусов Амир Фанисович, Кудряшова Дарья Игоревна, Кудряшова Дарья Игоревна (демо техника), Валеев Айнур Айратович, Ахметзянов Дамир Дмитриевич, Тимербулатов Тимур Ильнурович, Топонцева Виктория Максимовна, Кочкина Кристина Сегеевна, Гомосков Никита Александрович .

Тренеры ребят: Музеев Саид Иршатович, Хабибрахманов Р.К., Зинатуллин Р.А.

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