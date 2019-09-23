Более 2,5 тысячи жителей Ивановской области приняли участие в «Кроссе нации-2019»

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Центральным местом проведения «Кросса нации-2019» стал ивановский парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года. На торжественной церемонии открытия самого массового спортивного мероприятия России участников поприветствовали представители органов власти и известные спортсмены, в числе которых участница Олимпийских игр, почетный гражданин города Иваново Мария Сизякова.

Для участников забегов было подготовлено три дистанции протяженностью 1, 2 и 3 тысячи метров. В забегах участвовали не только опытные спортсмены, но и любители, в том числе учащиеся образовательных учреждений, представители предприятий, лидеры молодежных общественных объединений, семьи с детьми и ветераны. Самым юным участником стал пятилетний Ярослав Седунков, а самым взрослым - 79-летний Вячеслав Драгунов. Наиболее массовыми стали забеги среди учащихся школ областного центра. Также в рамках «Кросса нации» состоялся забег с участием ветеранов, преодолевших дистанцию в 1 тысячу метров. Кроме того, дети в возрасте 8 лет и младше выполнили нормативы ВФСК «ГТО» для 1 возрастной ступени.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами, памятными призами и подарками. Самым спортивным жителям организаторы вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия «ГТО».

Добавим, «Кросс нации» является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату ежегодным спортивным мероприятием в России. В Ивановской области забеги в рамках «Кросса нации» проходят с 2006 года. Начиная с 2019 года, «Кросс нации» стал частью федерального проекта «Спорт – норма жизни», который разработан и реализуется Министерством спорта Российской Федерации в целях увеличения к 2024 году количества россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% от общей доли населения страны.