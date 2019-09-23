В Апастово прошло командное первенство по корэш

С 20-21 сентября в СК «Апас» Апастовского района прошло командное первенство Республики Татарстана по корэш среди юношей.

Победитель и призеры в командном зачете:

1-е место – Нижнекамск

2-е место – Альметьевск

3-е место – Мамадыш