26 тысяч нижнекамцев стали участниками Всероссийского дня бега

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Его участниками стали свыше 26 тысяч жителей города и района. Первый раз такой масштабный забег в Нижнекамске состоялся в 2007 году и его участниками тогда стали более 11 тысяч жителей.

В городе легкоатлетический забег проходил вчера на обновленном проспекте Химиков. Участникам предстояло преодолеть разные дистанции – в 500 м, 2000 м, 2019 м и самая большая дистанция в 3000 м.

Традиционно «Кросс нации» в Нижнекамске поддерживают промышленные предприятия города, работники учреждений бюджетной сферы, школьники, студенты, мужественные люди, ветераны спортивного движения.

В этом году среди участников забегов можно было увидеть и много профессиональных спортсменов города, поддержали акцию и ряд руководителей города и района. На дистанцию вышли руководитель Аппарата Совета НМР Артур Сафин, заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР – Ильнар Бадретдинов, забег руководителей сферы образования возглавил зам.руководителя Исполком района – начальник управления образования Айдар Фаретдинов.

В каждой из 4 возрастных групп награждали по 6 человек.

Результаты:

Среди девушек до 18 лет:

1 место - Юнусова Роза, 2002 г.р.;

2 место - Ахунова Диляра, 2002 г.р.;

3 место - Сарвартдинова Алсу, 2003 г.р.;

4 место - Шипова Виктория, 2005 г.р.;

5 место - Фёдорова Камилла, 2005 г.р.;

6 место - Харитонова Дарья, 2005 г.р.;

Среди юношей до 18 лет:

1 место - Кузьмин Артур, 2002 г.р.;

2 место - Гибадуллин Ришат, 2004 г.р.;

3 место - Ибрагимов Инсаф, 2002 г.р.;

4 место - Салимгараев Рамиль, 2002 г.р.;

5 место - Ильичев Леонид, 2002 г.р.;

6 место - Трошкин Владислав, 2004 г.р.;

Среди женщин старше 18 лет:

1 место - Маслова Диана, 2001 г.р.;

2 место - Дектерева Елена, 1985 г.р.;

3 место - Сафина Анна, 1986 г.р;

4 место - Батуева Юлия, 2000 г.р.;

5 место - Енизеркина Мария, 2000 г.р.;

6 место - Миндубаева Фидания, 1969 г.р.;

Среди мужчин старше 18 лет:

1 место - Нурдавлетов Дамир, 1995 г.р. ;

2 место - Гайнуллин Айдар, 2001 г.р.;

3 место - Соколов Вячеслав, 1982 г.р.;

4 место - Осипов Руслан,1987 г.р.;

5 место - Сафин Ильнур, 1986 г.р.;

6 место - Ворошцов Сергей, 1971 г.р.;

Самый возрастной участник:

Елагин Анатолий Максимович, 1931 г.р.;

Кудряшова Валентина Ивановна, 1948 г.р.

Самый юный участник:

Николаев Михаил, 2015 г. р.

Сафина Элина, 2014 г.р.