В Набережных Челнах прошел чемпионат РТ по каратэ

С 21-22 сентября в ДЮСШ «Яр Чаллы» прошел чемпионат РТ по каратэ.

Победители в категориях:

Кумите 18+ лет, женщины

50 кг. Миникаева Айсылу, МБУ ДО ДЮСШ Юность

55 кг. Анциферова Мария, СК Легион Чупанов Р.В.

61 кг. Шишканова Алина, СК Легион

68 кг. Завгарова Лия, СК Легион

Кумите 18+ лет, мужчины

60 кг. Шишкин Владимир, СК Прайд

67 кг. Данилов Даниил, СК Легион

75 кг. Чернов Павел, СК ШОК

84 кг. Фатыхов Рустем, СК Легион

Ката 16+ лет, мужчины

Садреев Дамир, СК Цудзуки

По итогам чемпионата Республики Татарстан по каратэ будет составлен список сборной команды Республики Татарстан на 2020 год для участия в всероссийских соревнованиях.