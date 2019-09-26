«Рубин» и «Зенит» не выявили победителя - Советский спорт
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26 сентября 2019 12:57Татарстан

«Рубин» и «Зенит» не выявили победителя

25 сентября «Рубин-U17» принимал на своем стадионе воспитанников ФК «Зенит» в рамках седьмого тура Юношеской футбольной лиги.

Счет во встрече открыли гости. Егор Крупенин прошил оборону казанцев, выведя команду вперед. «Рубиновцы» отыгрались лишь во втором тайме. На 84 минуте игры Денис Сабусов реализовал одиннадцатиметровый удар.

В оставшееся время матча седьмого тура ЮФЛ «Рубин» не смог обыграть «Зенит», хотя доигрывал матч в большинстве. Всего в матче было 3 удаления.

«Рубин» - «Зенит» 1:1 (1:0)

Голы: Крупенин, 22 (0:1), Сабусов 84 (п) (1:1).

«Рубин»: Вертков, Александров, Галлямов, Королев, Супагин, Сабирзянов (Ермолаев, 46), Сабусов, Суриков, Иващов, Максимчук, Цыганков

«Зенит»: Кукушкин, Бычков, Зигангиров, Пантелейчук, Болдырев (Таран, 68), Воробьев, Козырев, Михайлов, Крупенин (Терещук, 63. Фоментко, 78), Кузнецов (Галкин, 86), Фатеев (Кузнецов, 46).

Предупреждения: Цыганков, 9. Максимчук, 41. Суриков, 45. Воробьев, 45, 56. Пантелейчук 81, 83. Галкин, 89.

Удаления: Максимчук, 45. Воробьев, 56 (вторая желтая карточка), Пантелейчук, 83 (вторая желтая карточка).

Судьи: Юрий Матвеев, Илья Зеленовский, Никита Сергеев.

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