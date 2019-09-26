«Рубин» и «Зенит» не выявили победителя

Счет во встрече открыли гости. Егор Крупенин прошил оборону казанцев, выведя команду вперед. «Рубиновцы» отыгрались лишь во втором тайме. На 84 минуте игры Денис Сабусов реализовал одиннадцатиметровый удар.

В оставшееся время матча седьмого тура ЮФЛ «Рубин» не смог обыграть «Зенит», хотя доигрывал матч в большинстве. Всего в матче было 3 удаления.

«Рубин» - «Зенит» 1:1 (1:0)

Голы: Крупенин, 22 (0:1), Сабусов 84 (п) (1:1).

«Рубин»: Вертков, Александров, Галлямов, Королев, Супагин, Сабирзянов (Ермолаев, 46), Сабусов, Суриков, Иващов, Максимчук, Цыганков

«Зенит»: Кукушкин, Бычков, Зигангиров, Пантелейчук, Болдырев (Таран, 68), Воробьев, Козырев, Михайлов, Крупенин (Терещук, 63. Фоментко, 78), Кузнецов (Галкин, 86), Фатеев (Кузнецов, 46).

Предупреждения: Цыганков, 9. Максимчук, 41. Суриков, 45. Воробьев, 45, 56. Пантелейчук 81, 83. Галкин, 89.

Удаления: Максимчук, 45. Воробьев, 56 (вторая желтая карточка), Пантелейчук, 83 (вторая желтая карточка).

Судьи: Юрий Матвеев, Илья Зеленовский, Никита Сергеев.