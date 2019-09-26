«Динамо-Казань» одержало победу в первом полуфинальном матче чемпионата России по хоккею на траве

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Татарстанские хоккеисты в первом полуфинальном матче одержали победу над екатеринбургским клубом «Динамо-Строитель» – 2:0.

Во втором полуфинале «Динамо-Электросталь» уверенно обыграло «Тану» из Азова – 4:0.

26 сентября команды проведут повторные поединки. Казанское «Динамо» выйдет на поле в 15:00. В случае одинаковой разницы забитых-пропущенных голов после завершения второго матча будут пробиваться буллиты.

Финальные поединки, которые определят судьбу медалей чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги, состоятся 28 и 29 сентября.