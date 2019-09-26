В рамках Всероссийского турнира «Кожаный мяч» запущена акция по розыгрышу призов

В честь юбилея 25 декабря в режиме онлайн трансляции будет проведена акция по розыгрышу призов для всех команд участниц соревнований.
Среди призов: комплекты форм, мячей для тренеров и команд, фирменные часы, сертификаты на приобретение необходимой экипировки и многое другое. Главными подарками, безусловно, станут: посещение финала Кубка России, игр российской Премьер-лиги, а также поездка на матчи грандов мирового футбола таких, как «Барселона», «Реал Мадрид», ПСЖ, «Милан».
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