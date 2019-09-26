В рамках Всероссийского турнира «Кожаный мяч» запущена акция по розыгрышу призов - Советский спорт
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26 сентября 2019 13:05Татарстан

В рамках Всероссийского турнира «Кожаный мяч» запущена акция по розыгрышу призов

Всероссийскому турниру «Кожаный мяч» в 2019 году исполнилось 55 лет.

В честь юбилея 25 декабря в режиме онлайн трансляции будет проведена акция по розыгрышу призов для всех команд участниц соревнований.

Среди призов: комплекты форм, мячей для тренеров и команд, фирменные часы, сертификаты на приобретение необходимой экипировки и многое другое. Главными подарками, безусловно, станут: посещение финала Кубка России, игр российской Премьер-лиги, а также поездка на матчи грандов мирового футбола таких, как «Барселона», «Реал Мадрид», ПСЖ, «Милан».

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