Петербуржец Роман Федяев – победитель чемпионата мира по фехтованию на колясках

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Заслуженный мастер спорта России, воспитанник петербургской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по фехтованию «Спартак» Роман Федяев завоевал золотую и бронзовую награды чемпионата мира в составе сборной команды России.

Золотую медаль соревнований Роман выиграл в командных соревнованиях по шпаге в составе мужской сборной России вместе с Артуром Юсуповым (Краснодарский край), Александром Кузюковым (Омская область) и Максимом Шабуровым (Новосибирская область).

Также Роман стал обладателем бронзовой награды турнира в командных соревнованиях рапиристов вместе с Никитой Нагаевым (Республика Башкортостан), Альбертом Камаловым (Республика Башкортостан) и Артуром Юсуповым (Краснодарский край).

По итогам соревнований спортсмены сборной России завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачете.

Напомним, что мемпионат мира в Южной Корее является отборочным на Паралимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).