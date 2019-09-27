Петербуржец Роман Федяев – победитель чемпионата мира по фехтованию на колясках - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 сентября 2019 11:25Санкт-Петербург и область

Петербуржец Роман Федяев – победитель чемпионата мира по фехтованию на колясках

В Чонджу (Республика Корея) завершился чемпионат мира по фехтованию на колясках.

Заслуженный мастер спорта России, воспитанник петербургской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по фехтованию «Спартак» Роман Федяев завоевал золотую и бронзовую награды чемпионата мира в составе сборной команды России.

Золотую медаль соревнований Роман выиграл в командных соревнованиях по шпаге в составе мужской сборной России вместе с Артуром Юсуповым (Краснодарский край), Александром Кузюковым (Омская область) и Максимом Шабуровым (Новосибирская область).

Также Роман стал обладателем бронзовой награды турнира в командных соревнованиях рапиристов вместе с Никитой Нагаевым (Республика Башкортостан), Альбертом Камаловым (Республика Башкортостан) и Артуром Юсуповым (Краснодарский край).

По итогам соревнований спортсмены сборной России завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачете.

Напомним, что мемпионат мира в Южной Корее является отборочным на Паралимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
Евгений Калешин: «Локо» сейчас самая сильная команда России Сразу семь клубов РПЛ не смогли преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России. В том числе и обладатель трофея «Локомотив», который уступил в серии пенальти «Балтике». 26.09.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Сборная Андронова после 10 туров РПЛ. Наш обозреватель выделяет лучших Треть турнира – отличная дистанция, чтобы поговорить о том, кто сегодня является главными звездами премьер-лиги. Кто в топе прошедших недель. 25.09.2019 16:30 Футбол Андронов Алексей
Еще по теме:
Божович перед игрой с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии (видео) Павел Погребняк: К матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что хозяева в первом тайме во всем превзошли его команду.   25.09.2019 21:45 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
11:59 Формула-1 Квят не смог продолжить первую практику на Гран-при России из-за неисправности болида
11:33 Футбол Божович перед игрой с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни
11:09 Шахматы Сергей Карякин: Сыграл с Федором Емельяненко в сеансе одновременной игры. Партию я выиграл
10:49 Футбол Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии (видео)
10:33 Вольная борьба Двукратный чемпион мира по вольной борьбе заявил, что готов выйти против Нурмагомедова
10:26 ММА Компания Макгрегора потеряла 300 тысяч евро за последние 12 месяцев
09:56 Футбол Павел Погребняк: К матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности
09:32 Футбол Матч женских сборных Косово и России перенесен
09:26 Хоккей Дэвид Куинн: Кравцова беспокоит, когда он что-то не так делает в своей зоне
09:16 ММА UFC представил официальный постер турнира в Москве
09:04 Футбол Роналду вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»
08:52 ММА UFC расторг контракт с Би Джей Пенном
08:23 Футбол Бывший директор «Манчестер Юнайтед» предложил 300 миллионов фунтов за «Ньюкасл»
08:00 Футбол Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»
07:40 Футбол Юрий Ковтун: В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать
07:22 Футбол Игорь Лещук: «Ростов» - молодцы, здорово идут
07:01 Футбол Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо»
06:50 Хоккей «Миннесота» на выезде одержала победу над «Далласом», на счету Худобина 21 сэйв
06:34 Футбол Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу
06:10 Хоккей Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» переиграть в гостях «Флориду»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика