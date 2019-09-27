Петербуржец Роман Федяев – победитель чемпионата мира по фехтованию на колясках

Заслуженный мастер спорта России, воспитанник петербургской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по фехтованию «Спартак» Роман Федяев завоевал золотую и бронзовую награды чемпионата мира в составе сборной команды России.
Золотую медаль соревнований Роман выиграл в командных соревнованиях по шпаге в составе мужской сборной России вместе с Артуром Юсуповым (Краснодарский край), Александром Кузюковым (Омская область) и Максимом Шабуровым (Новосибирская область).
Также Роман стал обладателем бронзовой награды турнира в командных соревнованиях рапиристов вместе с Никитой Нагаевым (Республика Башкортостан), Альбертом Камаловым (Республика Башкортостан) и Артуром Юсуповым (Краснодарский край).
По итогам соревнований спортсмены сборной России завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачете.
Напомним, что мемпионат мира в Южной Корее является отборочным на Паралимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
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