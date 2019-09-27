Светлана Ходюш: Большое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности - Советский спорт
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27 сентября 2019 11:26Красноярский край

Светлана Ходюш: Большое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности

Сегодня на заседании Правительства края под председательством заместителя председателя Правительства края – министра финансов края Владимира Бахаря представлена государственная программа края «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы.

С докладом выступила первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш: «В отраслевой программе сохранены цели и задачи действующей программы. Большое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности. Для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» по обеспеченности населения спортивными сооружениями предусмотрены дополнительные средства. К имеющимся 30 млн рублей ежегодно дополнительно в 2020 году предусмотрено 50 млн рублей, в 2021 году 120 млн, в 2022 году 150,0 млн. Это позволит создать за три года 137 новых плоскостных спортивных сооружений».

Программа традиционно включает в себя четыре подпрограммы. Соисполнителем одной из них является министерство строительства края.

Бюджет программы на три года составляет 17,1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 370 млн рублей. На следующий год предусмотрено 6,3 млрд рублей. Сохранены расходы на обеспечение подготовки спортивного резерва, предоставление субсидий муниципальным образованиям на адаптивный спорт, модернизацию и укрепление материально-технической базы, устройство плоскостных спортивных сооружений, развитие детско-юношеского спорта, поддержку спорта высших достижений и оказание мер социальной поддержки спортсменам и тренерам.

В рамках реализации концепции Наследия универсиады предусмотрены средства на увеличение численности спортсменов действующих отделений в краевых спортивных школах по зимним видам спорта (сноуборд, горнолыжный спорт, фристайл, керлинг, хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание на коньках), художественной гимнастике; по командно-игровым видам спорта (баскетбол, волейбол); открытие отделения по шорт-треку и набор детей на отделение биатлона, лыжных гонок и пулевой стрельбы.

Отраслевой госпрограммой предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2020 году за счет средств федерального бюджета (287,4 млн рублей) планируется оснастить спортивно-технологическим оборудованием центры тестирования ГТО, построить крытый каток с искусственным покрытием в Канске.

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