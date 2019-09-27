Хоккеисты «Нефтяника» на выезде обыграли «Ермак»

Однако преимущество «Ермака» в две шайбы растаяло также быстро, как и возникло. В той же 20-минутке передачей Насыбуллина воспользовался Лебедев. А потом уже Лебедев и Теряев начали атаку, а завершил ее Насыбуллин – 2:2.

Победной стала шайба Станислава Альшевского на 42 минуте.

Сибирский выезд «Нефтяника» завершится в субботу в Красноярске.