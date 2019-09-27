В Казани пройдут соревнования по картингу на Кубок Федерации автоспорта РТ

За победу в соревнованиях поборются более 200 юных гонщиков в нескольких возрастных категориях: 7-12 лет (на картах с двигателем Honda GX 200, 6,5 л.с) и 12-17 лет (на картах с двигателем Honda GX 270, 9 л.с).

Торжественное открытие соревнований состоится 4 октября в 10:30. В 11:00 стартуют финальные заезды Кубка Федерации автоспорта РТ, в 12:00 – Кубка ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Ожидается, что в качестве почетных гостей мероприятие посетят директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, президент Федерации автоспорта Республики Татарстан Иван Егоров, заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов и другие.