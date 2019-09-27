Казань примет первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет - Советский спорт
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27 сентября 2019 12:50Татарстан

Казань примет первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет

Казань примет первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования пройдут с 30 сентября по 5 октября в Центре гимнастики.

Первенство соберет порядка 400 спортсменов из 43 стран. Оценивать их будут более 100 судей, в том числе представители Всемирной и Европейской федераций бадминтона.

С 30 сентября по 2 октября соревнования будут проходить с 8.30 до 22.30, 3 и 4 октября – с 9.00 до 21.00, начало финальных встреч запланировано на 13.00 5 октября. Горожане и гости Казани смогут посмотреть матчи первенства мира бесплатно. Вход на турнир – свободный.

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Первенство мира среди юниоров проводится с 1992 года и является важным этапом в карьере молодых игроков.

Ранее Казань уже принимала международные соревнования по бадминтону, среди которых чемпионат Европы по бадминтону в 2014 году, чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд и первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 15 лет в 2016 и 2018 годах.

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