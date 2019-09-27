В Заинске проходит летний чемпионат РТ по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков

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Традиционно в программе соревнований гонки на лыжероллерах классическим стилем и кросс. В соревнованиях участвуют лыжники сборной Татарстана (взрослый и молодёжный состав), а также сборные команды городов и районов Республики Татарстан, ДЮСШ и СДЮСШОР по лыжным гонкам и лыжники-гонщики других спортивных организаций. В соревнованиях участвует более 20 ведущих команд республики. А общее количество участников достигло более 140 спортсменов.

В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шуйхутдинов, вице-президент Федерации лыжных гонок Российской Федерации, президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев глава Заинского района и города Заинска Разиф Каримов.

Халил Шайхутдинов поздравил спортсменов с началом нового спортивного сезона. Также он отметил, что сборная команда Республики Татарстан стала одной из сильных команд России. В ходе мероприятия Халил Шайхутдинов вручил государственные награды спортсменам и тренерам сборной команды. Указом Президента Республики Татарстан старшему тренеру Федерации лыжных гонок республики Александру Завьялову и мастерам спорта международного класса Диляре Сабирзяновой и Светлане Кузнецовой было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан». Благодарственного письма Президента Республики Татарстан удостоился Отличник физической культуры и спорта РТ, отличник физической культуры и спорта России, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Титан» (Набережные Челны) Геннадий Шеблов. Капитан сборной команды РТ по лыжным гонкам, мастер спорта Артем Николаев поощрен Благодарственным письмом Кабинета министров Республики Татарстан.

В первый день в соревнованиях по лыжероллерам победу одержала Эльмира Гаянова. Вторым финишировала Лали Кварацхелия, третье место у Жанны Муравьевой. Среди мужчин первым пришел Артем Николаев, вторым финишировал Павел Викулин, третьим – Евгений Вахрушев. Все победители и призеры являются членами сборной команды Республики Татарстан.

27 сентября спортсменам предстоит преодолеть кросс без шиповок: женщинам, юниоркам, девушкам – 3 километра. Мужчинам, юниорам, юношам – 5 километров.