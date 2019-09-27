Ильдар Ибрагимов в составе сборной России стал чемпионом Европы по шахматам

Сборные России первенствовали в обеих возрастных категориях.
В группе 50+ команда России, за которую играли Владимир Бурмакин, Евгений Глейзеров, Руслан Щербаков, Юрий Якович и казанский гроссмейстер Ильдар Ибрагимов, набрала 17 очков и по дополнительным показателям обошла сборную Хорватии-1. Третье место заняли представители Словении – 13 очков.
В категории 65+ российская сборная (Юрий Балашов, Евгений Свешников, Евгений Калегин, Владимир Желнин и Николай Пушков) набрала 18 очков и также заняла первое место. На 4 очка отстали команды Швеция-1 (2 место) и Германия (3 место).
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