Ильдар Ибрагимов в составе сборной России стал чемпионом Европы по шахматам

Загрузка...

Сборные России первенствовали в обеих возрастных категориях.

В группе 50+ команда России, за которую играли Владимир Бурмакин, Евгений Глейзеров, Руслан Щербаков, Юрий Якович и казанский гроссмейстер Ильдар Ибрагимов, набрала 17 очков и по дополнительным показателям обошла сборную Хорватии-1. Третье место заняли представители Словении – 13 очков.

В категории 65+ российская сборная (Юрий Балашов, Евгений Свешников, Евгений Калегин, Владимир Желнин и Николай Пушков) набрала 18 очков и также заняла первое место. На 4 очка отстали команды Швеция-1 (2 место) и Германия (3 место).