В Казани впервые стартует Первенство города по флорболу среди детей и юношей - Советский спорт
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27 сентября 2019 16:44Татарстан

В Казани впервые стартует Первенство города по флорболу среди детей и юношей

1 октября в 15:00 в спортзале дома культуры Машиностроителей (ул. Мало-Московская, д. 15) пройдет торжественная церемония открытия «Первенства города Казани по флорболу среди детей и юношей».

В церемонии открытия примут участия детские и юношеские команды со всей Казани. Команда «Беркет Казань» и «Барс Казань» проведут матч открытия.

В первенстве примут участие дети и юноши 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013 годов рождения. В турнире помимо парней сыграет команда девочек в рамках подготовки к чемпионату России по флорболу, а также коллективы детей с нарушениями интеллекта.

Игры первенства пройдут по круговой системе, а победители определятся весной. Команды будут встречаться каждые выходные.

Организатором турнира является Региональная Общественная Организация (РОО) Федерация Флорбола Республики Татарстан (ФФРТ).

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