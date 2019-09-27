В Казани впервые стартует Первенство города по флорболу среди детей и юношей

В церемонии открытия примут участия детские и юношеские команды со всей Казани. Команда «Беркет Казань» и «Барс Казань» проведут матч открытия.

В первенстве примут участие дети и юноши 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013 годов рождения. В турнире помимо парней сыграет команда девочек в рамках подготовки к чемпионату России по флорболу, а также коллективы детей с нарушениями интеллекта.

Игры первенства пройдут по круговой системе, а победители определятся весной. Команды будут встречаться каждые выходные.

Организатором турнира является Региональная Общественная Организация (РОО) Федерация Флорбола Республики Татарстан (ФФРТ).