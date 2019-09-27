В Набережных Челнах вручили «Призы Камаза» - Советский спорт
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27 сентября 2019 17:14Татарстан

В Набережных Челнах вручили «Призы Камаза»

В Набережных Челнах с успехом прошел ХХXIII лично-командный традиционный турнир по дзюдо на «Призы Камаза» среди юношей 2006-2007 г.р., посвященный Дню машиностроителя и XXVII командный традиционный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана».

В соревнованиях приняли участие команды 8 областей, округов, краев и республик Российской Федерации, а также команда Республики Казахстан. Борьба проводилась в 9 весовых категориях среди юношей (38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, свыше 73 кг).

В рамках соревнований также состоялся 27-й традиционный турнир «Все звезды Татарстана» - это командная встреча ветеранов и действующих спортсменов. Первый командный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана» состоялся в 1992 году. В этом году был организован 27–й турнир, где, на татами встретились спортсмены пяти весовых категорий (66, 73, 81, 90, свыше 90 кг). Команды сразились за переходящий командный кубок турнира.

Открыли соревнования руководитель представительства ПАО «КАМАЗ» в Казани Альхат Зайнутдинов, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Александр Тарасов, начальник управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета г Набережные Челны Роман Насрединов и директор Спортшколы олимпийского резерва г. Набережные Челны «Олимпийский» Рамиль Касимов.

Руководитель представительства ПАО «КАМАЗ» в Казани Альхат Зайнутдинов поприветствовал участников турнира от имени генерального директора ПАО «Камаз», известного дзюдоиста сборной ТАССР, мастера спорта СССР Сергея Когогина.

В свою очередь исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Александр Тарасов поприветствовал спортсменов от имени президента Федерации дзюдо РТ Павла Николаева.

По итогам соревнований золотым значком ассоциации ветеранов дзюдо был награжден Рамиль Рашитов - мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта России по самбо и рукопашному бою, победитель первенства СССР, призер чемпионата России, победитель и призер международных и всероссийских соревнований.

Все победители и призеры были отмечены медалями, кубками, памятными призами от ПАО «Камаз». Переходящий командный кубок турнира «Все звезды Татарстана» в этом году достался команде ветеранов. Интересно, что за 26 лет проведения турнира 13 раз выигрывала команда ветеранов и 13 раз побеждала молодежная сборная.

По итогам турнира для призеров и победителей была организована экскурсия на завод ПАО «Камаз».

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