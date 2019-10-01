Рапиристы Санкт-Петербурга отличились на Всероссийском турнире по фехтованию

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Петербургские спортсмены стали обладателями одной серебряной и двух бронзовых наград.

В старшей возрастной группе (юноши, кадеты 2003-2006 г.р.) в личных состязаниях состоялся петербургский полуфинальный бой. Захар Козлов в поединке с Дмитрием Осиповым праздновал успех со счетом 15:10. В итоге Дмитрий завоевал бронзовую медаль соревнований. Захар в финальном противостоянии немного уступил рапиристу из Курской области Темуру Алояну (12:15) и стал серебряным призёром.

В младшей возрастной группе (дети 2005-2008 г.р.) бронзовой медали удостоен Глеб Гришко.

Захар Козлов и Глеб Гришко представляют спортивную школу олимпийского резерва «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а Дмитрий Осипов – школу фехтования «Спартак» и Училище олимпийского резерва №1.