В Набережных Челнах прошло Первенство города по фехтованию - Советский спорт
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01 октября 2019 15:10Татарстан

В Набережных Челнах прошло Первенство города по фехтованию

29 сентября в спортивном зале МБОУ «СОШ №37» прошли соревнования Первенство города Набережные Челны по фехтованию среди мальчиков 2008 г.р. и младше.

В соревнованиях участвовали две команды от МАУ «СШ «Заря» и «Федерации фехтования Закамья» г. Елабуга. Общее количество участников составило 20 спортсменов.

1-е место занял – Мешковец Илья – МАУ «СШ «Заря», г. Набережные Челны; 2-е место занял – Белов Матвей «Федерация фехтования Закамья» г. Елабуга;

3-е место занял – Липатов Роман «Федерация фехтования Закамья» г. Елабуга и Ширмамедов Малик - МАУ «СШ «Заря», г. Набережные Челны.

Спортсмены МАУ «СШ «Заря» тренируются под руководством тренеров Семенова Дмитрия Анатольевича и Ильясова Радика Мударисовича.

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