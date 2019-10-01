В Набережных Челнах прошло Первенство города по фехтованию

В соревнованиях участвовали две команды от МАУ «СШ «Заря» и «Федерации фехтования Закамья» г. Елабуга. Общее количество участников составило 20 спортсменов.

1-е место занял – Мешковец Илья – МАУ «СШ «Заря», г. Набережные Челны; 2-е место занял – Белов Матвей «Федерация фехтования Закамья» г. Елабуга;

3-е место занял – Липатов Роман «Федерация фехтования Закамья» г. Елабуга и Ширмамедов Малик - МАУ «СШ «Заря», г. Набережные Челны.

Спортсмены МАУ «СШ «Заря» тренируются под руководством тренеров Семенова Дмитрия Анатольевича и Ильясова Радика Мударисовича.