В Казани открылось первенство мира по бадминтону среди юниоров

С приветственными речами к участникам и болельщикам обратились депутат Государственной думы Федерального собрания РФ и президент спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров, главный менеджер соревнований Всемирной федерации бадминтона Венугопал Махалингам, вице-президент Европейской конфедерации бадминтона и председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов, председатель Наблюдательного Совета федерации бадминтона Татарстана и председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов, а также заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«От имени Национальной федерации бадминтона России рад приветствовать вас на мировом первенстве среди спортсменов до 19 лет в Казани. Этот турнир очень важен для нас, потому что в таком формате он проходит в нашей стране впервые и проходит в год олимпийского отбора. Я надеюсь, что на ближайших олимпийских соревнованиях мы увидим представителей нашего чемпионата. И, может быть, даже на олимпийском пьедестале. Много нынешних лидеров мирового бадминтона участвовали в этих соревнованиях и были победителями. Я надеюсь, что вы, спортсмены, впишете новую страницу в историю мирового бадминтона. Поздравляю вас с началом прекрасного праздника. Желаю здоровья и успехов. И, как говорят в России, ни пуха, ни пера!», - сказал Андрей Антропов.

«Соревнования по бадминтону в Казани проводятся не впервые. Город принимал чемпионат Европы, первенство Европы среди юниоров до 15 лет. Казань готова ежегодно принимать такие соревнования. Я хочу сказать слова благодарности за доверие провести эти соревнования Национальной федерации бадминтона России и Всемирной федерации бадминтона. Бадминтон в Татарстане развивается, этим видом спорта занимается порядка 9500 человек. Мы любим этот вид спорта и надеемся, что наши бадминтонисты будут выступать за сборную на международных соревнованиях. Желаю командам и спортсменам успешного выступления и побед!», - сказал Алмаз Мингулов.

«Для Всемирной федерации бадминтона является честью принимать участие в торжественной церемонии открытия этих соревнований, - подчеркнул Венугопал Махалингам. - Выражаем слова благодарности организаторам, представителям правительства и спонсорам за вашу работу по подготовке и проведению одного из самых престижных турниров. Первенство мира по бадминтону среди юниоров объявляется открытым!».

Первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет проводится в командном и индивидуальном зачетах. Соревнования проходят с 30 сентября по 13 октября в Центре гимнастики.

С подробным расписанием первенства можно ознакомиться по ссылке.