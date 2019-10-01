Константин Коковуров завоевал серебро международных соревнований в Стамбуле

С 27 по 29 сентября в Стамбуле, в рамках подготовки к первенству мира, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области и региональной спортивной федерации каратэ Константин Коковуров принял участие в международных соревнованиях Turkish Open.

Сахалинский каратист завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях по кумитэ, выступая в составе сборной команды Российской Федерации. Константин провел три поединка, в которых одержал победу.

Далее спортсмену предстоит пройти 2-й заключительный этап тренировочных сборов по подготовке членов спортивной сборной команды России к первенству мира по каратэ (14-20 лет), которое состоится с 23 по 27 октября в Сантьяго (Чили).