Лучших кендоистов определили на Сахалине

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В поединках поучаствовало 40 спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова. Они состязались в трех возрастных категориях. Соревнования проводились по смешанной системе: предварительные поединки - по круговой, полуфинальные и финальные - по олимпийской.

Оценивали мастерство кендоистов судьи из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска.

В личном зачете победителями и призерами стали:

В категории юноши/девушки:

1 место – Яицкий Давид (Южно-Сахалинск)

2 место – Усачев Кирилл (Южно-Сахалинск)

3 место – Ильченко Доминика (Корсаков)

3 место – Тармаз Егор (Корсаков)

В категории Юниоры:

1 место – Николенко Андрей (Южно-Сахалинск)

2 место – Михайловский Никита (Южно-Сахалинск)

3 место – Ямомото Дмитрий (Южно-Сахалинск)

3 место – Саламаткин Антон (Южно-Сахалинск)

В категории Юниорки:

1 место – Гречина Данна (Южно-Сахалинск)

2 место – Шакарова Эльмира (Корсаков)

3 место – Усачева Ульяна (Южно-Сахалинск)

3 место – Громова Ангелина (Корсаков)

По результатам командного зачета Кубок Ассоциации Кендо Сахалина завоевала команда Южно-Сахалинска в составе: Усачева Кирилла, Яицкого Давида, Малыгина Руслана.