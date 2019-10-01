Лучших кендоистов определили на Сахалине

В поединках поучаствовало 40 спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова. Они состязались в трех возрастных категориях. Соревнования проводились по смешанной системе: предварительные поединки - по круговой, полуфинальные и финальные - по олимпийской.
Оценивали мастерство кендоистов судьи из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска.
В личном зачете победителями и призерами стали:
В категории юноши/девушки:
1 место – Яицкий Давид (Южно-Сахалинск)
2 место – Усачев Кирилл (Южно-Сахалинск)
3 место – Ильченко Доминика (Корсаков)
3 место – Тармаз Егор (Корсаков)
В категории Юниоры:
1 место – Николенко Андрей (Южно-Сахалинск)
2 место – Михайловский Никита (Южно-Сахалинск)
3 место – Ямомото Дмитрий (Южно-Сахалинск)
3 место – Саламаткин Антон (Южно-Сахалинск)
В категории Юниорки:
1 место – Гречина Данна (Южно-Сахалинск)
2 место – Шакарова Эльмира (Корсаков)
3 место – Усачева Ульяна (Южно-Сахалинск)
3 место – Громова Ангелина (Корсаков)
По результатам командного зачета Кубок Ассоциации Кендо Сахалина завоевала команда Южно-Сахалинска в составе: Усачева Кирилла, Яицкого Давида, Малыгина Руслана.
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