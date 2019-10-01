Омские кикбоксеры выиграли три трофея на Кубке мира

Турнир собрал около 1200 спортсменов из 23 стран. Спортсмены 13 лет и старше бились за медали в нескольких дисциплинах: К-1, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком. Юноши и девушки 11-12 лет участвовали в разделах поинтфайтинг, лайт-контакт и сольные композиции.
В составе сборной России выступили 3 представителя Федерации кикбоксинга Омской области (руководитель – Олег Сапунов): Ильдар Бегалин (60 кг), Иван Скотынянский (67 кг) и Кайрат Нурмаганбетов (86 кг). В качестве судьи турнир обслуживал заслуженный мастер спорта Филипп Салугин.
В итоге омичи показали 100-процентный результат, выиграв трофеи во всех категориях. Заслуженный мастер спорта Кайрат Нармаганбетов в финале оказался сильнее бойца из Ирака.
– Бой шел полностью под нашу диктовку, – прокомментировал свой поединок пресс-службе Минспорта Омской области Кайрат. – Преимущественно он проходил в ближнем бою. Мы отработали все «фишки» и домашние заготовки. В итоге хорошо продышались и почувствовали ринг перед главным стартом сезона. Наставник Амерхан Нурмаганбетов работой доволен (улыбается).
Теперь наша команда будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в конце октября в Боснии и Герцеговине.
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