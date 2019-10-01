Сахалинские каратисты стали вторыми на всероссийских соревнованиях в Новосибирске

Их участниками стали более 1300 спортсменов из 34 регионов страны, в числе которых были и сахалинцы. Кроме этого, в поединках принимали участие спортсмены из Австрии.

В первый день сборная команда Сахалинской области находилась в лидерах медального зачета с тремя золотыми и одной серебряной наградами.

Самым результативным среди юношей до 13 лет стал Кирилл Сек (тренер Александр Сек), спортсмен завоевал золотую (ката) и серебряную (кумитэ до 40 кг) медали всероссийских соревнований.

Золото в копилку сборной команды так же принесли Анна Краснопольская (12-13 лет кумитэ до 42 кг, тренер Анастасия Ким) и Никита Троц (12-13 лет кумитэ до 50 кг, тренер Александр Рим). В шаге от пьедестала остановился Дмитрий И.

Во второй день победителями всероссийского турнира стали мастер спорта РФ Ольга Салкова (среди женщин по ката, тренер спортсменки Леонид Ким), кандидаты в мастера спорта: Жанна Костюшкина (16-17 лет кумитэ до 53 кг, тренеры Расул Керимов и Максим Мальгин) и Ли Ен Бок (16-17 лет кумитэ до 55 кг, тренеры Григорий Ефремов и Леонид Ким).

Среди юношей 14-15 лет в ката сильнейшим оказался Даниил Никишин (тренер Анастасия Ким). Серебро в этот день завоевал Евгений Сон (16-17 лет кумитэ до 61 кг, тренеры Расул Керимов и Леонид Ким).

Бронзовые награды на счету Анны Цветушкиной, Эллины Мороз, Екатерины Ефремовой, Сон Чен Су, Даниила Петракова, а так же команд выступавших в ката-группа:

Сахалин-1: Ольга Салкова, Анна Цветушкина, Анна Миранкова;

Сахалин-2: Жанна Костюшкина, Дарья Галкина, Дарья Афонина;

Сахалин-3: Ли Ен Бок, Сон Чен Су, Евгений Сон;

Сахалин-4: Семен Губайдулин, Даниил Петраков, Гвон Дэ Ён.

В пятерку лучших вошли: Варвара Френзюк, Елена Петрушина, Заур Керимов, Иван Новиков, Пе Тэ Ёль.

В третий день в рамках всероссийского турнира на Кубок маршала А.И.Покрышкина, прошли межрегиональные соревнования, среди спортсменов до 11 лет. Первым стал Савелий Косолапов (кумитэ св. 30 кг, тренер Илья Кучеров), бронза на счету Дмитрия Агафонова (кумитэ до 38 кг, тренер Александр Сек). Пятые места у Максима Мышева и Виктории То.

В итоге сборная команда Сахалинской области завоевала второе общекомандное место среди 34 субъектов РФ с результатом 8 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых медалей.