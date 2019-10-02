В Красноярск приедут звезды мирового фигурного катания

Участниками пресс-конференции стали министр спорта края Павел Ростовцев, заместитель Главы города Красноярска – руководитель департамента социального развития Наталья Боброва, директор спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта и председатель региональной федерации фигурного катания на коньках Алла Песегова и генеральный директор АО «Платинум Арена Красноярск» Роман Сотников. «Мы находимся на прекрасном объекте, где не так давно прошло закрытие Всемирной зимней универсиады. В рамках наследия Студенческих игр, на спортобъектах, которые были созданы к Универсиаде, теперь проходят знаковые спортивные события, к которым, безусловно, относится и чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Для нас важно, что новая спортивная инфраструктура дает импульс развитию массового и детского спорта. Фигурное катание – очень динамично развивающийся вид спорта. Большой интерес проявляют и сами ребята, и их родители. Чемпионат России по фигурному катанию мы рассматриваем как способ повышения интереса к этому виду спорта в нашем регионе. Чемпионат страны станет красивым завершением года 85-летия Красноярского края», – сказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. Заместитель Главы города Красноярска – руководитель департамента социального развития Наталья Боброва рассказала о том, какие мероприятия пройдут в городе в дни проведения соревнований: «Город Красноярск всегда рад приветствовать гостей. Мы постараемся создать настоящую праздничную атмосферу. На период проведения соревнований развернут свою работу две основные фан-зоны на площади перед Театром оперы и балета и на восточной стороне острова Татышев, где будут организованы прямые трансляции соревнований чемпионата России в общественное пространство. Мы скорректировали открытие городских елок, 25 декабря откроется основная елка, а до 23 декабря – районные. Важно, чтобы каждый житель почувствовал атмосферу мероприятия такого уровня. На открытых катках пройдут мастер-классы с именитыми фигуристами. В этом есть и интерес, и потребность наших маленьких горожан». Председатель региональной федерации фигурного катания на коньках Алла Песегова отметила, что соревнования такого высокого уровня будут проходить впервые за Уралом.
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