Закрытие сезона гонок «Pride Race» состоялось в областном центре

В одном из самых массовых детских мероприятий приняло участие около 500 человек. Забег осуществлялся при поддержке Федерации спортивных забегов с препятствиями по Сахалинской области, а также Агентства по делам молодежи Сахалинской области. - Это замечательное мероприятие, которое объединяет целые семьи. Я вижу счастливые лица детей, родителей и понимаю, что подобные события очень интересны нашей молодежи. Желаю всем удачи, сегодня нет проигравших, потому что дойти до финиша - уже победа, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов. Юные участники с родителями преодолевали дистанцию 500 метров с различными препятствиями, проходили баланс, барьеры, проползали под сеткой, поднимались по наклонной доске.
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