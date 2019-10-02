Результаты второго игрового дня первенства мира по бадминтону среди юниоров

Во вторник состоялись очередные матчи группового этапа первенства мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, проходящего в эти дни в Казани.

В рамках основного раунда командных соревнований сборные из 43 мира, поделенные на 11 групп, проводят друг с другом матчи, чтобы разыграть путевки в плей-офф.

Командные соревнования. Результаты 1 октября

Группа G

Китайский Тайбэй - Новая Зеландия - 5-0

Дания - Узбекистан - 5-0

Фарерские острова - Новая Зеландия - 0-5

Китайский Тайбэй - Узбекистан - 5-0

Группа B

Канада - Малайзия - 1-4

Россия - Макао - 4-1

Гонконг - Малайзия - 3-2

Канада - Макао - 5-0

Группа E

Япония - США - 4-0

Индия - Австралия - 4-1

Армения - США - 0-5

Япония - Австралия - 5-0



Группа D

Франция - Португалия - 5-0

Англия - Чехия - 2-3

Швеция - Португалия - 5-0

Франция - Чехия - 3-2



Группа H1

Китай - Шотландия - 5-0



Группа H2

Германия - Исландия - 5-0



Группа А1

Индонезия - Финляндия - 5-0



Группа А2

Испания - Венгрия - 3-2



Группа F

Сингапур - Перу - 5-0

Корея - Шри-Ланка - 4-1

Словакия - Перу - 4-1

Сингапур - Шри-Ланка - 4-1



Группа С1

Таиланд - Белоруссия - 5-0



Группа С2

Швейцария - Монголия - 5-0



Плей-офф С3

Латвия - Монголия - 3-1



Плей-офф С2

Белоруссия - Эстония - 1-3



Плей-офф H3

Норвегия - Исландия - 3-0



Плей-офф H2

Шотландия - Литва - 3-0



Плей-офф А3

Уганда - Казахстан - 1-3



Плей-офф А2

Финляндия - Венгрия - 1-3