Результаты второго игрового дня первенства мира по бадминтону среди юниоров

Во вторник состоялись очередные матчи группового этапа первенства мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, проходящего в эти дни в Казани.
В рамках основного раунда командных соревнований сборные из 43 мира, поделенные на 11 групп, проводят друг с другом матчи, чтобы разыграть путевки в плей-офф.
Командные соревнования. Результаты 1 октября
Группа G
Китайский Тайбэй - Новая Зеландия - 5-0
Дания - Узбекистан - 5-0
Фарерские острова - Новая Зеландия - 0-5
Китайский Тайбэй - Узбекистан - 5-0
Группа B
Канада - Малайзия - 1-4
Россия - Макао - 4-1
Гонконг - Малайзия - 3-2
Канада - Макао - 5-0
Группа E
Япония - США - 4-0
Индия - Австралия - 4-1
Армения - США - 0-5
Япония - Австралия - 5-0
Группа D
Франция - Португалия - 5-0
Англия - Чехия - 2-3
Швеция - Португалия - 5-0
Франция - Чехия - 3-2
Группа H1
Китай - Шотландия - 5-0
Группа H2
Германия - Исландия - 5-0
Группа А1
Индонезия - Финляндия - 5-0
Группа А2
Испания - Венгрия - 3-2
Группа F
Сингапур - Перу - 5-0
Корея - Шри-Ланка - 4-1
Словакия - Перу - 4-1
Сингапур - Шри-Ланка - 4-1
Группа С1
Таиланд - Белоруссия - 5-0
Группа С2
Швейцария - Монголия - 5-0
Плей-офф С3
Латвия - Монголия - 3-1
Плей-офф С2
Белоруссия - Эстония - 1-3
Плей-офф H3
Норвегия - Исландия - 3-0
Плей-офф H2
Шотландия - Литва - 3-0
Плей-офф А3
Уганда - Казахстан - 1-3
Плей-офф А2
Финляндия - Венгрия - 1-3
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