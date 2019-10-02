Новые кимоно, татами и ремонт

По мнению директора спортшколы Федора Самсонова обновления для школы колоссальные.

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«Закуплено 200 метров нового татами, тренажеры, олимпийская штанга, манекены для борьбы и новые сертифицированные кимоно. Новое татами позволит нам сохранить тренировочный процесс при проведении каких-либо соревнований. На областные средства мы сделали ремонт в зале, отремонтировали раздевалки, теперь у нас новая система вентиляции. Сейчас продолжаются работы по утеплению здания, в планах ремонт кровли», - отметил директор школы олимпийского резерва по дзюдо Федор Самсонов.



Несомненно, приобретенный спортивный инвентарь и оборудование будут способствовать усовершенствованию тренировочного процесса.

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«Всего у нас занимаются порядка 300 ребят, с обновлением материально-технической базы надеемся, что результаты станут еще лучше. Раньше мы искали различные способы тренировок, сами придумывали тренажеры из подручных средств. Сейчас увеличился арсенал упражнений. Раньше одновременно подход выполняли 2-3 человека, остальным приходилось ждать, а теперь сразу 6-7 человек. Сейчас готовимся к первенству ПФО и другим различным турнирам», - отметил тренер школы олимпийского резерва по дзюдо Леонид Ануфриев.