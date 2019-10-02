Красноярские регбистки отправляются на игры Мировой Серии

На первом этапе в Глендэйле (США) в составе россиянок сыграют и четыре игрока красноярских клубов. Главный тренер национальной команды Андрей Кузин в число 12 регбисток включил Елену Здрокову, Алену Михальцову, Диану Глушенко (все – «Енисей-СТМ») и Байзат Хамидову («Красный Яр»). Сборная России попала в одну группу с Новой Зеландией (победительницей Мировой Серии 2018/19), Англией и Японией. Все команды хорошо знакомы нашим девушкам. Расписание игр сборной России на 1 этапе: 6 октября 0.41 (время красноярское) Россия - Англия 6 октября 3.27 Россия - Новая Зеландия 6 октября 6.05 Россия - Япония Серия плей-офф начнется на следующий день, а в Красноярске это будет уже ночь с воскресенья на понедельник. Добавим, что прошлую Мировую Серию женская сборная России закончила на итоговом 8 месте. В 2019 году также пройдут еще два этапа – в декабре в Дубаи и Кейптауне.