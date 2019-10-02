В Красноярске пройдут первые соревнования по керлингу в этом сезоне

Неофициально откроет сезон первенство г. Красноярска по керлингу среди команд, участники которых не достигли 19 лет. Всего в соревнованиях примут участие 9 команд. Открытие состоится в 15.00.
Приглашаются все заинтересованные СМИ. Для пропуска на объект необходимо сообщить о своем присутствии заранее.
Дополнительная информация по тел. 8-908-024-76-84, специалист по связям с общественностью Красноярского колледжа олимпийского резерва Анна Величко
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