Олимпийский комитет России приглашает омичей поучаствовать в Дне ходьбы

Всероссийский день ходьбы – крупнейшее мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Его основная цель – популяризация ходьбы как самого естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда здорового образа жизни.

В 2019 году омичи выйдут на старт 5 октября в 12:00. Но уже в 11:45 все внимание будет приковано к сцене, где начнется официальная церемония открытия. Трасса длиной около 3 км уже по многолетней традиции будет проложена по территории природного парка «Птичья гавань» (ул. Енисейская, 1/2).

Регистрация будет проходить в день старта с 10:00. Коллективам, дабы не создавать очередь, предлагается заранее оформить список представителей своего учреждения, где необходимо указать ФИО и даты рождения участников.

Аналогичные мероприятия пройдут во многих городах России. О своем желании присоединиться к спортивному фестивалю заявили уже более 60-ти регионов. Маршруты, предлагаемые участникам, доступны любым категориям населения, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Это, без сомнения, способствует реализации обозначенных Президентом в «майских указах» задач, связанных с увеличением числа граждан, занимающихся спортом.

Организаторами Всероссийского дня ходьбы в Омске выступают Олимпийский совет Омской области и Дирекция спортмероприятий.

Для справки:

Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, который проводится при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА). Этот праздник имеет более чем 20-летнюю историю, и ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов человек из 150-ти стран мира. В 2018 году участниками мероприятия в Омске стали 730 человек.