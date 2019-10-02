Трое сахалинских каратистов стали призерами международных соревнований в Мексике

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Они собрали 650 спортсменов из 34 стран. Честь России защищали представители спортивной федерации каратэ Сахалинской области – воспитанники Южно-Курильской школы олимпийского каратэ. Лучший результат, в одной из самых сложнейших категорий, среди юношей 14-15 лет в кумитэ до 52кг, показал Иван Фурман (тренер Илья Кучеров). Спортсмен из Южно-Курильска провел пять результативных боев, в финале уступив всего один балл спортсмену из Мехико. В поединке за выход в финал Иван одолел спортсмена из Германии, который занимает вторую строчку мирового рейтинга WKF. Бронзу в копилку сахалинской сборной принесли Никита Большаков (14-15 лет кумитэ до 57кг, тренер Алексей Тян) и Максим Сошников (12-13 лет кумитэ до 40кг, тренер Илья Кучеров). По итогам соревнований на счету сборной команды России 10 медалей, три из которых завоевали каратисты Сахалинской области и 2 спортсменов поднялись на 9 строчку в мировом молодежном рейтинге WKF.