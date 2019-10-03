Аят Кусаинов выиграл бронзу первенства России

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В Новороссийске проводится первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. За звание сильнейших здесь борются 454 юноши и 245 девушек из 50-ти регионов страны. Медали турнира разыгрывают в 10-ти весовых категориях.

Наш регион на первенстве страны представляют спортсмены областной федерации самбо Аят Кусаинов и Дарья Казанцева. Первым на татами вышел Аят. Сломив сопротивление нескольких спортсменов, наш самбист в итоге завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. Подготовил атлета тренер Мухтан Султанов.

Дарья Казанцева вступит в борьбу 4 октября. Молодая омская спортсменка также имеет все шансы войти в тройку призеров.