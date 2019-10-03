Аят Кусаинов выиграл бронзу первенства России

В Новороссийске проводится первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. За звание сильнейших здесь борются 454 юноши и 245 девушек из 50-ти регионов страны. Медали турнира разыгрывают в 10-ти весовых категориях.
Наш регион на первенстве страны представляют спортсмены областной федерации самбо Аят Кусаинов и Дарья Казанцева. Первым на татами вышел Аят. Сломив сопротивление нескольких спортсменов, наш самбист в итоге завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. Подготовил атлета тренер Мухтан Султанов.
Дарья Казанцева вступит в борьбу 4 октября. Молодая омская спортсменка также имеет все шансы войти в тройку призеров.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Игорь Гераськин: Есть какая-то химия у нас с Трубачевым и Вовченко Форвард «Северстали» – о скорости, химии и секрете побед команды из Подольска. 01.10.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Домашние «орлы». «Бенфика» проиграла на выезде в ЛЧ 8 матчей из 11 последних «Зенит», напротив, проиграл дома португальцам всего однажды… «Бенфике» в 2016 году. 02.10.2019 17:00 Футбол Зибрак Артем Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Главный тренер «Эспаньола»: С ЦСКА будем играть на победу На пресс-конференции «Эспаньола» перед матчем группового этапа Лиги Европы с ЦСКА главный тренер Давид Гальего и вратарь Диего Лопес поделились ожиданиями от предстоящей встречи. 02.10.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван