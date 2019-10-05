В Казани прошел мастер-класс Олега Тактарова

В начале октября гостем столицы Татарстана и казанского спорткомплекса «Динамо» стал легенда ММА, чемпион мира по смешанным единоборствам по версии UFC 6, актер и режиссер Олег Тактаров, который провел мастер-класс для местных спортсменов.

Перед началом мероприятия первый заместитель Председатель общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин ознакомил Олега Николаевича со спорткомплексом и кратко рассказал о татарстанском спортивном обществе.

Звезда популярных боевиков сосредоточился на разъяснении участникам мастер-класса базовой техники. Особенно много внимания было уделено навыкам удержания позиции и доминирования в поединке. Также Олег Тактаров поделился с юными борцами опытом работы в партере, умением сбивать захваты противника и направлять вектор силы в нужное место под нужным углом

Сам Олег Тактаров остался очень доволен общением с юными спортсменами.

«Хочу отметить, здорово работают. Я понимаю, что за один раз невозможно передать все свои знания. Но дать им какой-то материал для дальнейшей работы и саморазвития я постарался», – резюмировал чемпион мира.

В заключении Салават Гайсин поблагодарил Олега Тактарова за проведенный семинар и вручил памятные динамовские подарки.

Встреча завершилась памятным фотографированием юных спортсменов с чемпионом мира.