«Нефтяник» в овертайме обыграл «СКА-Нева»

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Первый период встречи прошел без заброшенных шайб. Уже в начале второго периода армейцы реализовали численное преимущество. И менее, чем через минуту гости организовали второй гол в ворота «Нефтяника». Еще до второго перерыва и альметьевцы провели хорошую атаку, которую завершил Александр Сорокин – 1:2.

Восстановить равенство хозяевам удалось только в концовке основного времени игры. Атакующие действия завершились точным броском Кирилла Лебедева. Вторая шайба перевела игру в овертайм, в котором альметьевцы воспользовались еще одним удалением в составе «СКА-Невы»: Тимур Фаткуллин мощным броском от синей линии и принес своей команде победу.

В воскресенье «Нефтянику» предстоит встреча с еще одним серьезным соперником из северной столицы – «Динамо». Начало игры во дворце спорта «Юбилейный» в 17:00.

«Нефтяник» - «СКА-Нева» С.-Петербург - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).