Кросс нации-2019 в Казани: информация для участников - Советский спорт
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05 октября 2019 13:41Татарстан

Кросс нации-2019 в Казани: информация для участников

6 октября в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019». В столице Татарстана трасса будет проходить по территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена».

Ожидается, что в Казани в массовом забеге длиной 3 км примут участие более 20 тысяч казанцев, в числе которых – школьники, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, студенты высших и средних специальных учебных заведений, действующие спортсмены, ветераны спорта, работники государственных и общественных организаций.

Также в программе «Кросса нации» забег лиц с ограниченными физическими возможностями на 1 км.

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019» прошел в России 21 сентября. В спортивном мероприятии приняли участие 85 городов.

«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки. Наравне с любителями спорта на старт выходят профессиональные спортсмены, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как известно, 14 октября 2019 года в Республике Татарстан предстоит полномасштабный переход на цифровое телевещание, в рамках которого будет отключено аналоговое эфирное телевещание.

Регистрация на Кросс Нации-2019

В связи с этим событием в рамках Кросса Нации-2019 в Казани пройдет специальный «цифровой забег», а для всех участников будет проводится работа по информированию о последовательности действий при переходе на «цифру».

Регистрация на забеги в Казани проходит по адресу ул. Олега Кошевого, д.19 (СК «Триумф») с 30 сентября по 5 октября с 10:00 до 16:00. Предварительную заявку можно подать по телефону: 223-02-41.

При прохождении мандатной комиссии все участники получают нагрудный номер. Участникам соревнований необходимо предоставить в мандатную комиссию следующие документы:

• Паспорт или свидетельство о рождении;

• Полис обязательного медицинского страхования;

• Справку о допуске врача.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

Казанский национальный полумарафон

В 2019 году будут совмещены самые масштабные массовые спортивные мероприятия по летним видам спорта, проводимые на территории Республики Татарстан – Кросс Нации и один из стартов серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

6 октября вместе с Кроссом Нации в Казани пройдет легкоатлетический забег «Казанский полумарафон». В рамках Казанского полумарафона участникам на выбор будут доступны дистанции 3 км, 10 км и 21,1 км. В них примут участие профессиональные спортсмены, участники корпоративной лиги, любители и поклонников легкой атлетики, жителей и гостей столицы Татарстана. На старт уже заявились участники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и многих других регионов.

Традиционно пройдут детские забеги, забеги ползунков, забеги волонтеров, театралов и т.д.

Зарегистрироваться для участия и получить дополнительную информацию о расписании, особенностях и формате турнира можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org.

Перекрытия дорог

В связи с подготовкой и проведением легкоатлетических соревнований в этот день будет временно ограничено движение транспорта. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

С 7:00 до 12:00 будет приостановлено движение транспорта в двух направлениях по ул.Сибгата Хакима (по направлению от ул.Декабристов до пр.Фатыха Амирхана и по направлению от пр.Фатыха Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская), на двух правых полосах движения по ул.Чистопольская (от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольская) и на трех правых полосах движения по ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена»). В это же время будет полностью ограничено движение вокруг стадиона «Казань Арена».

С 7:30 до 10:00 проезд будет закрыт по пр.Фатыха Амирхана (по направлению от ул.Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), движение приостановят на мосту «Миллениум» (по направлению от ул.С.Хакима до съезда на ул.Подлужная).

С 8:00 до 10:00 приостановят движение транспорта в двух направлениях по ул.Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до ул.Подлужная, 17 (ЖК «Европейский»).

С 8:00 до 11:00 будет временно ограничено движение транспорта в двух направлениях по ул.Батурина (от ул.Большая Красная до Кремлевской набережной) и по Кремлевской набережной (от ул.Батурина до Кировской дамбы).

С 7:30 до 11:00 ограничат движение транспорта по одной правой полосе по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с ул.Батурина на ул.Декабристов), по ул.Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул.Сибгата Хакима).

Программа бегового дня

08:00 – старт на 10 км и 21,1 км;

09:20 – 09:30 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км;

09:45 – 09:55 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км;

10:30 – 10:45 – награждение победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции 21,1 км;

12:00 – торжественное открытие Кросса нации-2019.

12:05 – забег руководителей на 2 км в рамках Кросса нации-2019.

12.30 – награждение победителей и призеров забега руководителей.

12:40 – старт массового забега на 3 км в рамках Кросса нации-2019.

13:05 – старт забега ветеранов в рамках Кросса нации-2019 на 1 км.

13:30 – старт забега волонтеров на 1 км.

14:00 – старт детского забега TIMERKIDS 2014 – 2016.

14:10 – старт детского забега TIMERKIDS 2012 – 2013.

14:20 – старт детского забега TIMERKIDS 2009 – 2011.

14:55 – старт забега в тюбетейках (3 км).

15:15 – 15:25 – награждение победителей и призеров Корпоративной лиги Казанского национального полумарафона, а также по итогам сезона TIMERMAN 2019.

15:30 – цифровой забег.

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